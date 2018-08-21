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В Минске проходит заседание контактной группы по Украине

22.08.2018 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в "Фейсбуке" Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы.

Накануне, 21 августа, после почти месячного перерыва в белорусской столице начался двухдневный раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Состоялись встречи трех из четырех подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского конфликта: по политическим, по гуманитарным и по вопросам безопасности. Подгруппа по экономике не собиралась.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.

Вице-спикер Верховной рады представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко сегодня сообщила в "Фейсбуке", что контактная группа в Минске начала работу по составлению списков задержанных украинцев на территории самопровозглашенных республик.

Предыдущий раунд переговоров в белорусской столице состоялся 25 июля, после чего контактная группа ушла на каникулы. По итогам этого раунда спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что число жертв среди гражданского населения и количество случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины сокращаются.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в "Фейсбуке" Дарья...
 
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