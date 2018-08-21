Минск, 22 августа. Президент России Владимир Путин по окончании морской прогулки с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё в Сочи отправится на турнир по самбо вместе с Александром Лукашенко, сообщил журналистам 22 августа в Сочи пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

"Посетит", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли официальный белорусский лидер присоединиться к Путину и посетить соревнования по самбо. "Как завершится прогулка, завершится финская часть, потом будут переговоры с Лукашенко", — цитирует Пескова ТАСС .

Девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", в рамках которого сборная России встретится со сборной мира, пройдет сегодня в Сочи. Организаторами являются московский центр спорта и образования "Самбо-70", League S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края и мэрии Сочи.

Александр Лукашенко направился в Сочи утром 22 августа. Как ранее сообщила пресс-служба белорусского руководителя, Путин и Лукашенко подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин и Лукашенко посетят в Сочи международный турнир по самбо Минск, 22 августа. Президент России Владимир Путин по окончании морской прогулки с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё в Сочи отправится на турнир по самбо вместе...

Марина Носова, БелаПАН.