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Сайдик: нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта

22.08.2018 17:36 — Новости Политики | БелТА  
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Сайдик: нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта
Мартин Сайдик. Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик отметил, что "в этом году самое спокойное лето с начала конфликта". Он обратил внимание, что с августа не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в...
 
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