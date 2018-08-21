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Сайдик: нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта
22.08.2018 17:36 — Новости Политики | БелТА
Мартин Сайдик. Фото из архива
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Мартин Сайдик отметил, что "в этом году самое спокойное лето с начала конфликта". Он обратил внимание, что с августа не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения.
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в...
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