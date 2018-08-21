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В Беларуси расширяются границы СЭЗ и возможности развития их инфраструктуры
22.08.2018 18:16 — Новости Политики | БелТА
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Соответствующий указ №346 подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в
Указом предусматривается расширение территории свободных экономических зон "Могилев", "Витебск", "Минск" и "Гродноинвест" путем включения перспективных земельных участков. Оптимизация территории СЭЗ "Гродноинвест" будет проведена путем исключения одного участка в связи с изменением его целевого назначения и исключения участков, не востребованных инвесторами.
Для создания инфраструктуры в СЭЗ теперь могут использоваться дополнительные источники финансирования, не запрещенные законодательством, что позволит использовать на эти цели кредитные средства. Указом закрепляется возможность определять в качестве заказчиков по проектированию и строительству объектов инфраструктуры в границах СЭЗ иные организации, помимо администраций СЭЗ. Эти меры создают условия для возможности кредитования строительства инфраструктуры в СЭЗ в перспективе.
Кроме того, упрощается порядок командирования глав администраций СЭЗ для решения актуальных вопросов.-0-
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Соответствующий указ №346...
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