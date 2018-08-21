Лукашенко: проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются

22 августа, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, а также не появляется новых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", - сказал белорусский лидер.

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