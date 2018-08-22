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Прошли переговоры Лукашенко и Путина в Сочи: результат неизвестен

23.08.2018 11:31 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко накануне встретился с Владимиром Путиным в Сочи и поблагодарил своего российского коллегу за приглашение приехать «отвлечься от житейских проблем».

По информации пресс-службы Лукашенко, во время встречи белорусский президент отметил, что у сторон есть определенные проблемы, однако они - из ряда тех, что возникли давно, и просто долго не решаются.

«Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене», - отметил во время встречи Лукашенко.

При этом в пресс-службе также привели слова Лукашенко о том, что он благодарит Путина за приглашение в Сочи, называя это место «клочком земли Беларуси». Путин при этом отметил, что рад встрече и предложил обсудить двусторонние вопросы один на один. О чем говорили президенты - пока неизвестно, но поговорить сторонам было о чем.

Напомним, что в начале августа во время посещения Гомсельмаша Александр Лукашенко упрекнул россиян в недобросовестной конкуренции и варварском поведении. Кроме того, Россия с четвертого квартала прекратит выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. При этом белорусский Минфин Беларуси планирует стребовать с российской стороны компенсацию за потери по налоговому маневру. Не исключено, что переговоры между президентами шли напряженно, особенно, если учесть последующие события.

В частности, пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым накануне широко анонсировалось совместное посещение двумя президентами турнира по самбо. Однако после совместной встречи тет-а-тет, Лукашенко на турнире не появился. При этом Песков заверил журналистов, что переговоры прошли «очень хорошо», а визит Александра Лукашенко на турнир был отменен из-за изменившихся планов белорусского президента.

На сайте Кремля также были приведены слова Путина о том, что для Лукашенко была подготовлена программа после переговоров, но в итоге все пошло не по плану.

«У нас с Вами сегодня еще будет вечерняя, спортивная, программа. Но рад возможности воспользоваться этим и поговорить с глазу на глаз по вопросам, которые относятся к двусторонним и к проблемам международного характера», — отмечал российский президент, открывая встречу вечером 22 августа, о чем сообщает его пресс-служба. При этом, на турнир Лукашенко так и не пришел.

 
 
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Александр Лукашенко накануне встретился с Владимиром Путиным в Сочи и поблагодарил своего российского коллегу за приглашение приехать «отвлечься от житейских...
 
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