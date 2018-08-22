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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия на V Форуме регионов планируют подписать контракты на $500 млн. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем взять рубеж порядка $500 млн по результатам заключения контрактов. Работа идет по всем направлениям", - проинформировала она.

Кроме того, сейчас в работе находятся около 50 соглашений, в том числе на уровне регионов и верхних палат парламентов Беларуси и России.

Впервые на форуме пройдет заседание Совета делового сотрудничества. Марианна Щеткина убеждена, что диалог, который должен там состояться, внесет весомый вклад в развитие двустороннего сотрудничества. "Мы запланировали обсуждение проблемных вопросов. Это равные права субъектов хозяйствования, рынки без изъятий и ограничений и другие", - сказала вице-спикер.

По словам Марианны Щеткиной, на форуме планируется обсудить совместные проекты в науке, молодежной политике. Белорусская сторона рассчитывает, что по итогам форума будут высказаны предложения по совместным проектам и программам в Союзном государстве.

V Форум регионов Беларуси и России состоится в Могилеве 11-12 октября. Организатором выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. Сегодня в Минске проходит заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума.-0-