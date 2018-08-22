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Лидский район сегодня посещает Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова

23.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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Глава Администрации Президента посещает Лиду и Лидский район с рабочим визитом. Основной целью приезда Натальи Кочановой стало ознакомление с выполнением комплексного плана мероприятий по развитию региона.

Наталья Ивановна познакомилась с инфраструктурой города, посетила ряд предприятий, в частности – ОАО «Лидахлебопродукт». «Предприятие перспективное, однако хотелось бы, чтобы заработная плата у работников была выше», – дала оценку увиденному там и услышанному Глава Администрации Президента. 

Вопрос заработной платы в Лидском районе был затронут в ходе двухчасового диалога с ответственными работниками райисполкома. Также поднимались актуальные темы экономики, ценообразования, трудоустройства, создания новых рабочих мест, строительства жилья, благоустройства и наведения порядка.

– Закрытых для обсуждения тем быть не должно, – еще перед началом беседы с начальниками управлений и отделов Лидского райисполкома предупредила Наталья Кочанова. – Диалог должен быть предельно откровенным. Я хочу услышать, с какими проблемами и трудностями сталкивается регион, в чем нужна помощь правительства. Ведь есть вопросы, которые можно решить только на уровне республики.

Отдельным блоком стало обсуждение роли местной власти. Наталья Кочанова обратила внимание, что Глава государства придает этому вопросу большое значение. «От того, как сформирована команда госслужащих, зависит результат развития не только самого региона, но и области, нашей страны в целом», – конкретизировала Наталья Ивановна.

Во второй половине дня Глава Администрации Президента встретится с председателями рай- и горисполкомов Гродненщины. Главной темой станет выполнение тех задач, которые были поставлены Президентом Беларуси и которые необходимо решать.

 

Виктория Русилевич
 
Лидская газета
 
 
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Глава Администрации Президента посещает Лиду и Лидский район с рабочим визитом. Основной целью приезда Натальи Кочановой стало ознакомление с выполнением...
 
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