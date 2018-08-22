Две скромные рабочие резиденции Александра Лукашенко - здесь, на территории санатория "Беларусь", и Владимира Путина Бочаров Ручей, она чуть поодаль, находятся буквально в шаговой близости. С этой точки виден штандарт белорусского Президента - значит, лидер на месте, и если бы не густые заросли, с этой же точки был бы виден и штандарт Президента России. Поэтому встреча вчера поздно вечером во всех смыслах была встречей самых близких соседей и, как говорят сотрудники протокола, "накоротке". Т.е, от объявления для прессы до начала прошло всего около получаса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: В отношениях Беларуси и России не накапливаются новые проблемы В отношениях Беларуси и России не появляются и не накапливаются новые проблемы, хотя по уже известным противоречиям решения порой запаздывают. Об этом накануне...