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Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси
24.08.2018 09:08 — Новости Политики | БелТА
24 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Полномочным Послом России в Беларуси. Соответствующий указ опубликован сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации.
Назначить Бабича Михаила Викторовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь, говорится в указе.
Другим указом российский президент назначил Михаила Бабича спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, говорится в документе.
Михаил Бабич освобожден от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.-0-
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24 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полномочного представителя президента РФ в...
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