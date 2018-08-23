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Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси
24.08.2018 09:02 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 24 августа. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом России в Беларуси. Соответствующий указ № 495 российский президент подписал 24 августа.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в указе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Еще одним указом, № 496, Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.
Как отмечали ранее эксперты
РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.
Как заявил источник агентства, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.
Предыдущий посол России в Беларуси, 77-летний Александр Суриков, проработал на этой должности 12 лет.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 24 августа. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом...
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