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Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси

24.08.2018 09:02 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом России в Беларуси. Соответствующий указ № 495 российский президент подписал 24 августа.

"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в указе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Еще одним указом, № 496, Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.

Как отмечали ранее эксперты РБК, "совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной".

РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.

Как заявил источник агентства, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.

Предыдущий посол России в Беларуси, 77-летний Александр Суриков, проработал на этой должности 12 лет.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом...
 
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