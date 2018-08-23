ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Интенсивный белорусско-украинский диалог в полной мере отвечает интересам обеих стран

24.08.2018 08:37 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с Днем независимости.

"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.

Лукашенко, сообщает пресс-служба, пожелал Порошенко "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины — счастья, мира и процветания".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с Днем независимости. "Убежден, что добрые и дружественные отношения между...
 
Новости дня
Новости политики
 
Обзор важнейших событий 23 августа 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика