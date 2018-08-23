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ИНФОГРАФИКА: Распределены обязанности между премьер-министром и вице-премьерами
24.08.2018 09:53 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
Распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совмина утверждено распоряжением премьер-министра от 22 августа 2018 года №249р.
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Распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совмина утверждено распоряжением премьер-министра от 22 августа...
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