Путин новому послу Бабичу: с Беларусью нас связывают особые отношения, это главный партнер России

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россию с Беларусью связывают особые отношения, Беларусь для России - главный партнер, заявил президент России Владимир Путин, встречаясь сегодня с Михаилом Бабичем, назначенным послом России в Беларуси. Стенограмма этой встречи опубликована на сайте Кремля, сообщает БЕЛТА.

"Вы едете работать в Беларусь. Видимо, не нужно вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером - с Беларусью, насколько для России важно это направление работы, - сказал Владимир Путин, обращаясь к новому послу. - Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические".

Президент России отметил, что Беларусь является членом ОДКБ и ЕАЭС. "Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство, - добавил он. - Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель".

В свою очередь Михаил Бабич отметил, что президент России поставил задачу в ближайшее время довести товарооборот двух стран до $50 млрд. "Нам с коллегами из правительства России, Администрации Президента, с белорусскими партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы, - сказал новый посол России в Беларуси. - Полномочия специального представителя Президента Российской Федерации по торгово-экономическим отношениям, которыми вы меня наделили, безусловно, позволят значительно повысить эффективность этой работы".-0-