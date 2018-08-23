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МИД Беларуси: Наделение нового посла России в Беларуси статусом спецпредставителя свидетельствует о высоком уровне белорусско-российского сотрудничества

24.08.2018 12:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Наделение нового посла России в Беларуси статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами "свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне белорусско-российского сотрудничества". Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя назначение Михаила Бабича послом России в Беларуси.

"Происходит ротация послов, для дипломатической службы это нормальный процесс. При этом сегодня, прежде всего, хотели бы поблагодарить убывающего посла России Александра Сурикова за его многолетнюю искреннюю работу и весомый вклад в развитие наших отношений", — сказал Глаз.

Минск рассчитывает, что статус спецпредставителя позволит новому главе российской дипломатической миссии "более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих наших стран", добавил пресс-секретарь МИД.

Бабич назначен послом России в Беларуси 24 августа. Соответствующий указ № 495 подписал российский президент Владимир Путин.

Еще одним указом, № 496, Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.

Как отмечали ранее эксперты РБК, "совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной".

РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.

Как заявил источник агентства, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.

Предыдущий посол России в Беларуси, 77-летний Александр Суриков, проработал на этой должности 12 лет.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Наделение нового посла России в Беларуси статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами...
 
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