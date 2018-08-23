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Путин — послу Бабичу: В Беларуси вы будете заниматься не только дипломатической работой

24.08.2018 12:10 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Взаимодействие с Беларусью является для России важным направлением работы, заявил президент России Владимир Путин 24 августа на встрече с новым российским послом и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь Михаилом Бабичем, сообщает пресс-служба Кремля.

"Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические, — сказал Путин. — Беларусь является членом и ОДКБ, и ЕАЭС. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках".

По словам Путина, он намерен регулярно встречаться с новым послом. "Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом", — сказал российский президент.

В свою очередь Бабич отметил, что Беларусь является для России "важнейшим геополитическим и военным союзником, кроме того, является крупнейшим экономическим партнером".

"Товарооборот только в 2017 году, как вы сказали, составил уже более двух триллионов рублей. Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов, — сказал Бабич. — И, конечно, даже прежде всего, народ Республики Беларусь является братским народом для россиян. И высшая форма интеграции, которая существует между Россией и Беларусью — Союзное государство, — это то, над чем вы так долго работали с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко".

По словам Бабича, правительству России и Администрации президента с белорусскими партнерами "сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы".

Бабич считает, что полномочия специального представителя президента по торгово-экономическим отношениям "позволят значительно повысить эффективность этой работы". "Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", — сказал Бабич.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Взаимодействие с Беларусью является для России важным направлением работы, заявил президент России Владимир Путин 24 августа на встрече с новым...
 
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