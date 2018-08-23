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Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе

24.08.2018 13:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе, сообщила пресс-служба главы государства. 

Указом № 348 "О назначении и освобождении судей" Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский.

На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда — Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда —  Геннадий Клещенок.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе, сообщила пресс-служба главы государства.  Указом № 348 "О назначении...
 
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Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе
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