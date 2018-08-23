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Семь оппозиционных партий и организаций требуют от властей прекратить политику репрессий и давления на СМИ и профсоюзы

24.08.2018 16:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Семь оппозиционных политических партий и организаций 24 августа приняли заявление "о национальной солидарности в защиту свободы и законности в Беларуси", в котором требуют от властей прекратить политику репрессий и давления на СМИ и профсоюзы.

Заявление подписали руководители Объединенной гражданской партии, Белорусской партии "Зеленые", Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия, Партии БНФ, движения "За Свободу" и профсоюза РЭП.

В документе говорится, что белорусские власти "целенаправленно и непрестанно уничтожают политическую оппозицию и гражданское общество". "После уничтожения независимой социологии государство пробует запугать, разрушить и взять под свой контроль независимые медиа, расправиться с независимыми профсоюзами, не дать возможность появиться новым лидерам", считают авторы заявления.

По мнению представителей оппозиции, происходящие в стране события свидетельствуют о том, что власть не способна на демократические преобразования и может проводить только репрессивную политику. "Всю полноту ответственности за нарушения прав и свобод граждан, наступление на независимые медиа и частный бизнес, независимые профсоюзы, общественно-политические организации, а также за провалы в экономике несет высшее руководство Республики Беларусь", сказано в заявлении.

В связи с этим представители оппозиции требуют прекратить уголовное преследование журналистов и лидеров профсоюзов, блокировку независимых интернет-сайтов, преследование защитников Куропат и участников других мирных акций протеста. Они также требуют внесения изменений в избирательное законодательство.

Авторы заявления обращаются к международному сообществу с призывом пересмотреть условия сотрудничества с белорусскими властями и формировать повестку дня с приоритетом соблюдения прав человека, требованием реформы правоохранительной системы и выборов по стандартам ОБСЕ.

"Мы обращаем внимание на то, что снятие санкций Евросоюза в 2016 году не привело к улучшению ситуации с правами человека и свободами в стране, а отсутствие существенной международной реакции на нарушения прав человека позволяет белорусским властям проводить новые репрессии против гражданского общества", сказано в заявлении.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Семь оппозиционных политических партий и организаций 24 августа приняли заявление "о национальной солидарности в защиту свободы и законности в...
 
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