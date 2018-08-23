Суриков: желаю, чтобы споры между Беларусью и Россией разрешались без серьезных имиджевых потерь

Александр Суриков. Фото из архива

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков сегодня на торжественном приеме по случаю завершения своей дипмиссии пожелал, чтобы споры между странами разрешались без серьезных имиджевых потерь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не могу сказать, что наши с вами годы не были чем-то чуть омрачены. Такое всегда бывает. Эти споры были, есть и будут. Желаю, чтобы они разрешались без серьезных имиджевых потерь с обеих сторон. Это самое главное, - сказал Александр Суриков. - Надо всегда быть объективным в оценках, несмотря ни на что, и любить ту страну, в которою ты приехал, уважать и руководство, и ее народ".

Дипломат отметил, что работает послом в Беларуси уже более 12 лет, и за эти годы дружба обеих народов стала гораздо крепче.

"Конечно, за этим стоят сухие цифры товарооборота, создание новых рабочих мест, расширение сотрудничества в культуре, расширение работы с населением. Это непростая и тяжелая работа, которую мы прошли с нашими друзьями в Беларуси, с ее руководством в первую очередь. Хотелось бы, чтобы она двигалась дальше", - добавил он.-0-