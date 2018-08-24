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Обзор важнейших событий 24 августа 2018 года

24.08.2018 22:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. Кроме того, до вступления приговора в силу они должны находиться под подпиской о невыезде и в течение пяти лет не имеют права занимать руководящие должности. Такой приговор огласил суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой. Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства. Обвинение запрашивало по пять лет ограничения свободы для каждого с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Федынич и Комлик признаны виновными в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, в 2011 году они нарушили законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрет о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.

Задержанных у Дома правосудия в Минске активистов отправили в изолятор временного содержания на Окрестина, сообщает правозащитный сайт spring96.org. После оглашения приговора по делу Геннадия Федынича и Игоря Комлика возле Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку профсоюза РЭП. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаги профсоюза и "Европейской Беларуси". Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с сотрудниками ОМОНа, которые задержали активных пикетчиков. По данным правозащитников, задержано 11 человек: Алесь Абрамович (Борисов), Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Майя Наумова, Владимир Невмержицкий, Павел Мрочко (Брест), Александр Чмыхов (Бобруйск), Максим Винярский, Николай Статкевич, Тамара Зайцева (Калинковичи), Андрей Хренков. Всех доставили в УВД Московского района Минска. По информации правозащитников, у мужчин в РУВД забрали шнурки, а один из сотрудников управления сообщил, что всех задержанных "оформляют на сутки" и ждать их сегодня не имеет смысла. Вероятно, в понедельник, 27 августа, состоятся суды.

Всех подозреваемых по "делу БелТА" 27 августа вызывают в Следственный комитет для проведения процессуальных действий с участием адвокатов. Как сообщалось, утром 7 августа Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)". Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

Семь оппозиционных политических партий и организаций приняли заявление "о национальной солидарности в защиту свободы и законности в Беларуси", в котором требуют от властей прекратить политику репрессий и давления на СМИ и профсоюзы. Заявление подписали руководители Объединенной гражданской партии, Белорусской партии "Зеленые", Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия, Партии БНФ, движения "За Свободу" и профсоюза РЭП. В документе говорится, что белорусские власти "целенаправленно и непрестанно уничтожают политическую оппозицию и гражданское общество". "После уничтожения независимой социологии государство пробует запугать, разрушить и взять под свой контроль независимые медиа, расправиться с независимыми профсоюзами, не дать возможность появиться новым лидерам", — считают авторы заявления.

Представители оппозиции намерены в сентябре провести серию уличных акций в защиту независимых СМИ и профсоюзов, сообщил на пресс-конференции в Минске председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич. В частности в понедельник, 27 августа, планируется подать заявку в Мингорисполком на проведение шествия и митинга. Представители оппозиционных партий и организаций также заявили о намерении провести в октябре "форум национальной солидарности в области законности и свободы в Беларуси". "В ближайшее время будет создан оргкомитет. В течение месяца мы постараемся организовать этот форум и пригласить к участию общественные организации различного спектра", — заявил заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер...
 
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