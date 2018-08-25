ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Моладзь БНФ" учреждает премию имени Джона Маккейна

26.08.2018 17:04 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 26 августа. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" учреждает премию имени Джона Маккейна, который скончался 25 августа на 82-м году жизни.

Как отмечает пресс-служба "Моладзі БНФ", Маккейн был человеком, "который боролся за свободу во всем мире, решительно выступал против несправедливости поддерживал независимость Беларуси не только словом, но и делом".

"В честь выдающегося политика и друга нашей страны "Моладзь БНФ" учреждает премию "За поддержку Беларуси и преданность белорусскому делу", которая будет вручаться иностранцу, внесшему значительный вклад в поддержку независимости Беларуси, культурное, политическое развитие нашей страны или поднимает белорусский вопрос на международной арене", — сообщает пресс-служба молодежной организации Партии БНФ.

Вручение премии, начиная с 2019 года, будет проходить в день рождения Джона Маккейна (29 августа). Также в ближайшее время активисты начнут работу над переводом и озвучиванием недавно вышедшего документального фильма "Джон Маккейн, по ком звонит колокол".

"От имени всей белорусской молодежи "Моладзь БНФ" выразила искренние соболезнования всем родным и близким этого выдающегося политика, — говорится в сообщении "Моладзі БНФ". — Прощайте, сенатор. Вы мужественно и самоотверженно боролись за свободу и демократию всю свою жизнь, а мы продолжим это дело дальше. Покойтесь с миром".

Американский сенатор, кандидат в президенты США на выборах 2008 года, ветеран войны во Вьетнаме Джон Маккейн скончался за четыре дня до своего 82-летия. У него была опухоль мозга.

Маккейн известен многочисленными резкими высказываниями в адрес белорусских властей. В 2011 году он назвал Александра Лукашенко "безжалостным, жестоким, брутальным тираном, который на самом деле выбрал неправильную сторону". "Режимы тирании существуют везде, они не ограничиваются только Ближним Востоком, — сказал Маккейн. — Очень скоро господин Лукашенко может быть заменен вслед за другими тиранами мира".

В 2004 году сенатор поддержал Акт о демократии в Беларуси. По его словам, смена режима в Беларуси планируется не оружием и военными действиями, а с помощью международного давления. На это заявление отреагировал Лукашенко: "Не переживайте — ни в Беларуси, ни в России — по поводу свержения Лукашенко какими-то сенаторами. Не они меня ставили на эту должность, не им меня свергать. У нас есть белорусский народ, который хорошо умеет и свергать, и назначать. Только ему принадлежит это право".
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 августа. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" учреждает премию имени Джона Маккейна, который скончался 25 августа на 82-м году жизни. Как...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко и Асад обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипотношений между Беларусью и Сирией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика