Встреча лидеров Беларуси и России в Сочи прошла в абсолютно дружеской, искренней и доверительной обстановке. Все домыслы о недосказанности, неопределенности и формальности диалога президентов не более чем домыслы.



Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу подробно рассказал один из двух участников диалога тет-а-тет на высшем уровне Александр Лукашенко. Как подчеркнул Президент, главным результатом переговоров в резиденции Бочаров Ручей стала договоренность в ближайшее время провести встречу в широком формате, с участием премьер-министров и членов правительств двух стран, на которой будут сняты все (увы, не новые для двусторонних отношений) трения в экономике и торговле. Важно, что инициатором такого широкого и подробного формата выступил Президент России Владимир Путин.



Что еще обсуждалось в Сочи в закрытом для прессы формате? Президенты подробно обсудили международную повестку - от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел. Как отметил Президент, для Беларуси крайне важна и чувствительна позиция России в мире. Она напрямую влияет на нашу экономику. Вопреки расхожему мнению в прессе, лидеры не касались тем газа и кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Решения по ним уже приняты и должны исполняться. При этом Александр Лукашенко озвучил такие узкие места в союзной повестке, как блокирование поставок белорусского продовольствия, дискриминация совместных предприятий в вопросе уплаты утилизационного сбора, квотирование, а, по сути, вытеснение отечественных автоперевозчиков. Плюс вопрос реальной стоимости строительства Белорусской АЭС и председательства в ОДКБ, нынешний глава Юрий Хачатуров под следствием в Армении.



Ответил Александр Лукашенко и на горячую тему последних дней - назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича. Его кандидатура была согласована лидерами заранее, и наш Президент назвал дипломата весомой и масштабной фигурой, которая должна содействовать развитию двусторонних отношений.



Это только фрагмент обстоятельного интервью белорусского Президента. О реальном восприятии Беларуси в России и российских решений в нашей стране, об исполнительской дисциплине по решениям союзного уровня и союзной важности. И еще о противоречивой политической фигуре Дональда Трампа, глубоком символизме во взаимоотношениях Александра Лукашенко и Владимира Путина (включая личные подарки) и том, как на самом деле работают "приводные ремни" большой политики, экономики и дипломатии. Эксклюзив из Сочи и абсолютная откровенность белорусского Президента в "Главном эфире". Сегодня на "Беларусь 1" в 9 вечера.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксклюзив из Сочи и абсолютная откровенность белорусского Президента в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1" Встреча лидеров Беларуси и России в Сочи прошла в абсолютно дружеской, искренней и доверительной обстановке. Все домыслы о недосказанности, неопределенности и...