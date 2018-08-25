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Эксклюзив из Сочи и абсолютная откровенность белорусского Президента в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1"
26.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам
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Эксклюзив из Сочи и абсолютная откровенность белорусского Президента в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1"
Встреча лидеров Беларуси и России в Сочи прошла в абсолютно дружеской, искренней и доверительной обстановке. Все домыслы о недосказанности, неопределенности и...
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