Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было

Александр Лукашенко

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ничего конспиративного и тайного в переговорах 22 августа с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не было. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Переговоры действительно прошли в очень хорошей дружеской атмосфере. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было", - заявил белорусский лидер.

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