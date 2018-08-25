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Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
26.08.2018 21:06 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ничего конспиративного и тайного в переговорах 22 августа с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не было. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу
"Переговоры действительно прошли в очень хорошей дружеской атмосфере. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было", - заявил белорусский лидер.
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ничего конспиративного и тайного в переговорах 22 августа с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не было. Об этом Президент...
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