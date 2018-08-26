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Эксклюзив. А. Лукашенко проанализировал встречу президентов Беларуси и России в Сочи
26.08.2018 22:00 — Новости Политики | БT
Кривошеев А.Е. (политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании): Александр Григорьевич, огромное Вам спасибо за эту уникальную, эксклюзивную для журналиста возможность из первых уст получить самую оперативную актуальную информацию.
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Мы начинаем "Главный эфир" с самой обсуждаемой темы недели - сочинской встречи президентов Беларуси и России. Пожалуй, ни один тандем первых лиц двух стран не...
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