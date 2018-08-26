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Лукашенко — президенту Молдовы: Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания
27.08.2018 10:48 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Молдовы Игоря Додона с национальным праздником — Днем независимости.
"Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В свою очередь Додон отметил рост взаимной торговли. "Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к уровню, который был у нас несколько лет назад. Та динамика, которую мы наблюдаем, дает очень хороший сигнал, что и в этом году продолжим рост торговли между нашими странами", — сказал молдавский президент.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Молдовы Игоря Додона с национальным праздником — Днем независимости. "Наши страны связывают...
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