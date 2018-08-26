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Лукашенко — президенту Молдовы: Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания

27.08.2018 10:48 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Молдовы Игоря Додона с национальным праздником — Днем независимости.

"Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества", — цитирует Лукашенко  его пресс-служба.

Белорусский руководитель выразил уверенность, что "активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться и крепнуть во имя процветания обоих народов".

Последний раз Лукашенко встречался с Додоном в Сочи 14 мая в рамках мероприятий Высшего Евразийского экономического совета. "Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Молдове, точно так, как и вы, — в Беларуси. Я готов обменяться мнениями на сей счет", — сказал он.

В свою очередь Додон отметил рост взаимной торговли. "Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к уровню, который был у нас несколько лет назад. Та динамика, которую мы наблюдаем, дает очень хороший сигнал, что и в этом году продолжим рост торговли между нашими странами", — сказал молдавский президент.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Молдовы Игоря Додона с национальным праздником — Днем независимости. "Наши страны связывают...
 
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