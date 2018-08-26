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А.Лукашенко: И Беларусь, и Россия - это единое пространство. Это наши общие просторы - от Бреста до Владивостока
27.08.2018 12:45 — Новости Политики | БT
Лукашенко А.Г.: Я действительно так считаю. И Беларусь, и Россия - это единое пространство. Это наши общие просторы - от Бреста до Владивостока. И люди должны здесь себя чувствовать одинаково - что в Бресте, что во Владивостоке. Это наши просторы. То, что там выткано, похоже на то, что мы в Беларуси имеем. Ну, добавить надо только горы, которые есть на Урале. И потом, вот вы здесь несколько дней находитесь. Наш уголок и так далее. Но фактически на российском побережье Черного моря. Тут россиян больше отдыхает в нашем санатории, чем белорусов. А в отдельные времена так вообще единицы белорусов - в основном россияне. И благодаря этому наш санаторий держится на плаву. Вы что, себя почувствовали где-то на чужбине? По-моему, вы прекрасно себя здесь чувствуете. Я тоже. Я даже не чувствую, что здесь чужие. Хотя я бывал во всех подобных уголках мира, и там тоже хорошо, там тоже с любовью к нам относятся. Но все равно чувствуешь, что это не твое, это чужое. Здесь я чувствую, что это наше, это наше общее. И потерять его нельзя.
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А.Лукашенко: И Беларусь, и Россия - это единое пространство. Это наши общие просторы - от Бреста до Владивостока
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