В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем Кривошеев А.Е.: Александр Григорьевич, в конце встречи все журналисты отметили тот подарок, который вы сделали Владимиру Владимировичу. Такая икона-оберег -...

Вы знаете, начну с последнего. Если уж уходить в то, куда вы меня завели с ангелом-хранителем, то как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем. Я уже говорил. Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления. Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это - не нравится. Ну, допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они (знаете их заявления) говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то не хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня. Мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль, о которой вы сказали.