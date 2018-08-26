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Шведские правозащитники призывают власти страны усилить давление на официальный Минск в связи с приговором по делу РЭП
27.08.2018 15:18 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 августа. Шведская правозащитная организация Ostgruppen призывает власти страны усилить давление на официальный Минск в связи с вынесением обвинительного приговора в отношении лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Заявление председателя организации Мартина Угглы опубликовано на сайте
Ostgruppen призывает министра иностранных дел Швеции Марго Уолстстрем "резко отреагировать на белорусский режим". "Если правительство Швеции молчит о нарушениях прав человека в Беларуси, на практике Лукашенко может получить бесплатную карту для продолжения репрессий против инакомыслия", — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Федынич и Комлик "являются ведущими представителями независимой профсоюзной организации РЭП, которая, среди прочего, является активным критиком в отношении преступлений Беларуси против международных конвенций о трудовом праве". "Процесс против них рассматривается правозащитниками как попытка режима заставить замолчать своих критиков", — подчеркнул Уггла.
По его мнению, формально Федынич был осужден за неуплату налога при управлении фондами иностранной помощи через счета за рубежом. "Однако доказательства и свидетельства, которые были представлены в ходе судебного разбирательства, были полностью отвергнуты независимыми экспертами. Та же самая апелляция была также использована при судебном разбирательстве против одного из самых важных правозащитников Беларуси Алеся Беляцкого, когда в 2011 году он был приговорен к долгосрочному тюремному заключению и впоследствии стал одним из наиболее известных политических заключенных страны", — отмечается в заявлении.
"Несмотря на то что Федынич и Комлик избежали заключения в тюрьму, это означает, что им не разрешается активно работать в профсоюзном движении в течение длительного времени. Это также способствует сдерживанию других критиков режима, — подчеркнул Мартин Уггла. — Ostgruppen призывает к усилению давления со стороны Швеции и ЕС к режиму диктатуры в Беларуси. Необходимо пересмотреть политику Швеции и ЕС в отношении Беларуси. Репрессии Лукашенко должна иметь явные последствия, например, в виде новых санкций в отношении лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека. В то же время финансовая помощь Беларуси должна быть направлена исключительно на демократические силы. Сегодня большая часть ресурсов идет на сотрудничество с государственными субъектами".
Как сообщалось, 24 августа председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства.
Федынич и Комлик признаны виновными в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, в 2011 году они нарушили законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрет о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.
Вынесение обвинительного приговора осудили Глобальный профсоюз IndustriALL и Обсерватория по защите правозащитников.
Белорусские правозащитные организации приняли совместное заявление, в котором призывали власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование профсоюзных лидеров.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Шведские правозащитники призывают власти страны усилить давление на официальный Минск в связи с приговором по делу РЭП
Минск, 27 августа. Шведская правозащитная организация Ostgruppen призывает власти страны усилить давление на официальный Минск в связи с вынесением обвинительного...
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