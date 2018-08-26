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«Дело БЕЛТА»: подозреваемым запретили выезжать из Беларуси

27.08.2018 17:03 — Новости Политики | БДГ  
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Подозреваемым по «делу БЕЛТА» журналистам временно запрещено покидать пределы Беларуси.

Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая Следственный комитета 27 августа, в ее отношении вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Также Левшина подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома, а также в офисе БелаПАН, сообщает информационное агентство.

Ограничение на выезд также применено в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. По информации коллег, сейчас Коровенкова ждет допроса в Следственном комитете. Аналогичное решение касательно запрета на выезд принято в отношении корреспондента «Немецкая волна» Павлюка Быковского, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети, а также редакторов TUT.by Галины Уласик и Анны Калтыгиной.

Напомним, что 7 августа СК провел масштабные обыски в офисах порталов БелаПАН и Tut.by, было задержано 7 человек. Вечером некоторых задержанных отпустили, однако в СК остаются сотрудники Tut.by Марина Золотова, Анна Колтыгина, Галина Уласик, Анна Ермачонок, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Кроме того, выяснилось, что телефоны сотрудников Tut.by прослушивались.

Утром 8 августа сотрудники СК пришли с обыском к медиаэксперту Павлюку Быковскому и его супруге, журналистке БДГ Ольге Быковской. Обыски прошли также в офисе портала Realt.by и газеты Культура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Расследование ведется по инициативе руководства государственного агентства БЕЛТА.

Международное сообщество и крупнейшие западные СМИ немедленно отреагировали на происходящее.

 
 
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Подозреваемым по «делу БЕЛТА» журналистам временно запрещено покидать пределы Беларуси.
 
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