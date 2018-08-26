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«Дело БЕЛТА»: подозреваемым запретили выезжать из Беларуси
27.08.2018 17:03 — Новости Политики | БДГ
Подозреваемым по «делу БЕЛТА» журналистам временно запрещено покидать пределы Беларуси.
Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая Следственный комитета 27 августа, в ее отношении вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Также Левшина подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома, а также в офисе БелаПАН,
Ограничение на выезд также применено в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. По информации коллег, сейчас Коровенкова ждет допроса в Следственном комитете. Аналогичное решение касательно запрета на выезд принято в отношении корреспондента «Немецкая волна» Павлюка Быковского, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети, а также редакторов TUT.by Галины Уласик и Анны Калтыгиной.
Напомним, что 7 августа СК
Утром 8 августа сотрудники СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Расследование ведется по инициативе руководства государственного агентства БЕЛТА.
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Подозреваемым по «делу БЕЛТА» журналистам временно запрещено покидать пределы Беларуси.
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