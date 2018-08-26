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А. Лукашенко: Трамп - неординарный политик
27.08.2018 16:25 — Новости Политики | БT
Кривошеев А.Е.: Хотя, Александр Григорьевич, Вы упоминали тогда, и это стало пророческим: Дональд Трамп не будет ни пророссийским, ни проевропейским - он будет проамериканским. Это все запомнили.
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Лукашенко А.Г.: Я не скрывал и не скрываю, что очень сильно болел за Дональда Трампа. И публично несколько раз высказывался о ходе предвыборной кампании в США в...
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