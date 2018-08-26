В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси: Никаких больше страхов нет, кроме экономики Лукашенко А.Г.: Мы прежде всего обсудили вопросы международных отношений. И я вначале сказал не случайно о том, что меня бы интересовала позиция самого Президента и...

Отступая от тем, могу вам сказать, что я также в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее. Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, - экономика. Я всегда об этом говорю. Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики.