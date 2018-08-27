|
Обзор важнейших событий 27 августа 2018 года
27.08.2018 22:55 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 августа. Подозреваемым по так называемому делу БелТА журналистам и редакторам временно закрывают выезд за границу. Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая Следственный комитет, в отношении нее вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Левшина также подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома и в офисе БелаПАН. Ограничение на выезд применено и в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, корреспондента радио "Немецкая волна" Павлюка Быковского, редакторов
С целью оздоровления предприятий АПК, которые не могут самостоятельно рассчитываться по накопленным долгам, подготовлен проект указа, который предусматривает специальный режим оздоровления сельхозорганизаций. Проект госрешения уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщил начальник главного управления финансов агропромышленного комплекса Минфина Алексей Гиль в своей статье, опубликованной в последнем номере журнала "Финансы, учет, аудит", издаваемого министерством. "В последние годы отечественный агропромышленный комплекс добился значительных успехов в качестве и объеме выпускаемой продукции. Однако улучшение этих показателей пока не нашло должного отражения в финансовом состоянии отрасли — долговое бремя профильных предприятий не позволяет им нормально развиваться", — констатирует Гиль.
Оппозиционные активисты Леонид Кулаков и Майя Наумова оштрафованы на 40 базовых величин каждый (980 рублей) за участие в несанкционированном пикете против судебного решения в отношении лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Такое решение, как сообщает
Активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский оштрафован на 50 базовых величин (1.225 рублей) за участие в несанкционированном пикете против судебного решения по делу профсоюза РЭП. Данное решение принял суд Ленинского района Минска, сообщил БелаПАН присутствовавший на процессе журналист Илья Добротвор.
Александр Лукашенко "не скрывал и не скрывает, что очень сильно болел" за президента США Дональда Трампа и "несколько раз высказывался во время предвыборной кампании фактически в его пользу". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в вечернем эфире 26 августа. Трамп, считает Лукашенко, является проамериканским политиком для большинства общества. Но кого-то в элите, отметил он, это не устраивает, а потому демократы и республиканцы раскололи общество примерно наполовину. "В этом большая проблема, и всего несколько процентов решают судьбу будущих президентов", — добавил глава государства. В США, заявил Лукашенко, большая часть общества все же поддерживает Трампа. "Но элите какой-то части, особенно демократической, не нравится поведение Трампа. Да, он неординарный политик. Такого еще не было, чтобы крупнейшая страна в мире и ее президент так активно действовал и такими нестандартными методами", — сказал он.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 августа. Подозреваемым по так называемому делу БелТА журналистам и редакторам временно закрывают выезд за границу. Как сообщила главный редактор БелаПАН...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)