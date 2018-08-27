ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замглавы МИД Дапкюнас обсудил вопросы сотрудничества с представителями государственных органов и деловых кругов

28.08.2018 09:55 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 августа. Делегация представителей руководства белорусских государственных учреждений 27—28 августа посещает с визитом Шанхай для изучения опыта экономических реформ и стратегии развития Китая.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас провел ряд встреч с представителями государственных органов и деловых кругов КНР.

В частности, он встретился с представителями администрации Шанхайской свободной экономической зоны и корпорации ZTE, которая является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.

В ходе встречи с заместителем главы администрации Шанхайской СЭЗ Лу Фанчжоу были обсуждены пути привлечения новых резидентов и развития свободных экономических зон с учетом опыта деятельности китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также максимизации взноса резидентов в экономику Беларуси.

Во время беседы с вице-президентом корпорации ZTE Ю Хаем был обсужден опыт работы корпорации в Беларуси и деятельность компании по разработке передовых телекоммуникационных решений, которые могут быть использованы в области государственного управления, здравоохранения, транспорта и связи.

По информации пресс-службы МИД, корпорация ZTE входит в тройку мировых патентных лидеров в области телекоммуникации, выделяет десятую часть своего бюджета на научные исследования, которыми занимаются 30 тысяч человек. Корпорация является резидентом китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Дапкюнас отметил важность дополнения сотрудничества корпорации с Беларусью в области инноваций и научно-исследовательских разработок налаживанием производственной деятельности в китайско-белорусском парке "Великий камень".

В рамках подготовки белорусских производителей к Китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2018 года Дапкюнас встретился с заместителем руководителя бюро (организационного комитета) по организации выставки, заместителем председателя муниципальной комиссии Шанхая по торговле Чжун Сяоминь.

В ходе встречи рассмотрен ход подготовки к главному выставочному мероприятию года в Китае. Дапкюнас отметил, что в Беларуси уделяется особое внимание качественной подготовке к выставке как к исключительной возможности значительного расширения экспортных поставок белорусских товаров и услуг на рынок Китая.

Особое внимание Дапкюнас обратил на активизацию в последнее время всестороннего сотрудничества белорусской столицы с Шанхаем, подготовку к визиту в китайский мегаполис председателя Минского горисполкома и подписание договора об установлении побратимских связей между Минском и Шанхаем.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 августа. Делегация представителей руководства белорусских государственных учреждений 27—28 августа посещает с визитом Шанхай для изучения опыта...
 
Новости дня
Новости политики
 
Обзор важнейших событий 27 августа 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика