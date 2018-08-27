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Минобороны Беларуси и Польши проводят консультации в Бресте

28.08.2018 13:38 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. В Бресте 28—29 августа проходят консультации представителей Министерства обороны Беларуси и Министерства национальной обороны Польши "по планированию двустороннего военного сотрудничества", сообщает Минобороны.

"Для участия в мероприятии в Республику Беларусь прибыла делегация польского оборонного ведомства во главе с директором департамента военных иностранных дел полковником Томашем Коваликом", — уточнили в ведомстве.

Повестка дня консультаций также включает обсуждение "актуальных вопросов международной и региональной безопасности".
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 28 августа. В Бресте 28—29 августа проходят консультации представителей Министерства обороны Беларуси и Министерства национальной обороны Польши "по...
 
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