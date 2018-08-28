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Обзор важнейших событий 28 августа 2018 года

28.08.2018 22:25 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. Смена правительства не приведет к серьезному изменению экономического курса белорусских властей — такое мнение выразили аналитики Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка" в последнем выпуске экономического обзора. Они обращают внимание на то, что большинство проблем белорусской экономики лежат в плоскости структурных дисбалансов. "Плачевное состояние масштабного и неэффективного госсектора, которое, по сути, и стало причиной кадровых перестановок, требует жестких и болезненных мер со стороны властей. Есть сомнения, что новое правительство готово на такие решительные шаги", — отмечают авторы обзора. Тем не менее российские экономисты обращают внимание, что "по сравнению со своими коллегами" новый премьер-министр Беларуси Сергей Румас "отличается либеральными взглядами на экономику".

Следственный комитет проверяет опубликованную в ряде СМИ информацию о вакцинации белорусских детей незарегистрированным в стране препаратом "Эупента", сообщила пресс-служба СК. "Информация проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин", — отмечается в сообщении. Дополнительно СК выясняет порядок закупки вакцины, собирает информацию о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Проверяются также качество и происхождение изъятых образцов препарата.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 29 августа обсудит с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем "актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран". Во встрече, которая пройдет в Москве, примут участие представители ряда министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Совбеза России. "Очередные консультации состоятся согласно плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран. Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран", — сообщает пресс-служба российского Совбеза. Стоит отметить, что 29 августа вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Премьер-министр Сергей Румас выступил против доведения показателей развития частному бизнесу. Данная тема затрагивалась на заседании Совета министров, сообщила пресс-служба правительства. Рассматривались проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса. Отдельно руководитель правительства обратил внимание на вопрос реализации пункта проекта указа, которым устанавливается запрет на доведение показателей частному бизнесу, а также показателей, не определенных правительством.

Сергей Румас не исключает оптимизации численности работников бюджетной сферы. Об этом премьер-министр сказал на заседании Совмина. Как сообщила пресс-служба правительства, Румас, говоря о проекте республиканского бюджета, отметил, что принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется: "Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет. Сохраняется двухсценарный подход для проектов прогноза и бюджета. Для бюджета — базовый сценарий развития экономики. Будет экономика генерировать больше доходов — вместе внесем предложения о направлении дополнительных доходов туда, где в этом будет необходимость".

Белорусский национальный конгресс намерен добиваться возврата персональных санкций со стороны Евросоюза и США против белорусских властей, заявил БелаПАН сопредседатель конгресса Николай Статкевич, комментируя принятое радой БНК заявление. В этом документе, принятом после вынесения судебного решения об ограничении свободы в отношении лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, говорится, что "режим расширяет репрессии и делает их формы все более разнообразными". "Под надуманными предлогами задерживают журналистов и правозащитников, блокируют доступ к крупнейшим сайтам, проводят обыски в редакциях СМИ и в офисах общественных организаций, преследуют независимых блогеров. Накануне каждой акции протеста неизвестными спецслужбами проводятся похищения и "превентивные" аресты лидеров оппозиции. Активистов задерживают только за то, что они приходят на открытый судебный процесс, чтобы выразить поддержку своим друзьям и коллегам", — отмечают авторы заявления.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Смена правительства не приведет к серьезному изменению экономического курса белорусских властей — такое мнение выразили аналитики Центра...
 
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