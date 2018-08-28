ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главы совбезов России и Беларуси обсудят 29 августа в Москве актуальные вопросы обеспечения безопасности двух стран

28.08.2018 18:50 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 29 августа обсудит с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем "актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран".

Во встрече, которая пройдет в Москве, примут участие представители ряда министерств и ведомств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.

"Очередные консультации состоятся согласно плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран. Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран", — сообщает пресс-служба российского Совбеза.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным 22 августа в Сочи Александр Лукашенко в эфире белорусского телевидения сообщил о новой скорой встрече с лидером России. Встреча, как ожидается, пройдет с участием представителей правительств двух стран.

"Самое важное, что мы (в Сочи 22 августа. — БелаПАН.) договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем свободное время в своих графиках (особенно у него, поскольку я взял паузу, а у него очень напряженный график). После его визитов по регионам мы встретимся. Это было его предложение", — сказал Лукашенко.

По его словам, Путин в курсе, что в Беларуси новое правительство. "Он предложил встретиться в Сочи или Москве и обсудить проблемы, которые касаются работы правительств стран", — сообщил белорусской руководитель.

Это, сказал Лукашенко, "известные проблемы". Новых проблем, по его словам, "в отношениях не появилось, и они не накапливаются". "Но это старые вопросы, по которым надо принимать решения", — подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что 29 августа вице-премьеры Беларуси и России обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере. "Вице-премьер Игорь Ляшенко вылетает в Москву, где 29 августа проведет переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Козаком. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в энергетической сфере", — сообщили БелаПАН в пресс-службе правительства.

10 августа агентство Reuters передало, что Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь в связи с тем, что подозревает республику в реэкспорте российских нефтепродуктов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 29 августа обсудит с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом...
 
Новости дня
Новости политики
 
Минобороны Беларуси и Польши проводят консультации в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика