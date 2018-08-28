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Главы совбезов России и Беларуси обсудят 29 августа в Москве актуальные вопросы обеспечения безопасности двух стран
28.08.2018 18:50 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 28 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 29 августа обсудит с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем "актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран".
Во встрече, которая пройдет в Москве, примут участие представители ряда министерств и ведомств, сообщает
"Очередные консультации состоятся согласно плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран. Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран", — сообщает пресс-служба российского Совбеза.
По итогам переговоров с Владимиром Путиным 22 августа в Сочи Александр Лукашенко в эфире белорусского телевидения сообщил о новой скорой встрече с лидером России. Встреча, как ожидается, пройдет с участием представителей правительств двух стран.
"Самое важное, что мы (в Сочи 22 августа. — БелаПАН.) договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем свободное время в своих графиках (особенно у него, поскольку я взял паузу, а у него очень напряженный график). После его визитов по регионам мы встретимся. Это было его предложение", — сказал Лукашенко.
По его словам, Путин в курсе, что в Беларуси новое правительство. "Он предложил встретиться в Сочи или Москве и обсудить проблемы, которые касаются работы правительств стран", — сообщил белорусской руководитель.
Это, сказал Лукашенко, "известные проблемы". Новых проблем, по его словам, "в отношениях не появилось, и они не накапливаются". "Но это старые вопросы, по которым надо принимать решения", — подчеркнул глава государства.
Стоит отметить, что 29 августа вице-премьеры Беларуси и России обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере. "Вице-премьер Игорь Ляшенко вылетает в Москву, где 29 августа проведет переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Козаком. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в энергетической сфере", — сообщили БелаПАН в пресс-службе правительства.
10 августа агентство
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Главы совбезов России и Беларуси обсудят 29 августа в Москве актуальные вопросы обеспечения безопасности двух стран
Минск, 28 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 29 августа обсудит с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом...
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