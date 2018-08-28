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Макей обсудил с новой главой посольства США перспективы развития белорусско-американских отношений

29.08.2018 11:58 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 29 августа. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 августа встретился с временным поверенным в делах США Дженифер Мур. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась в связи с началом дипломатической миссии Мур в Беларуси.

Стороны обсудили "актуальное состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений".

Дженифер Мур прибыла в Минск 17 августа. Она сменила на этом посту Роберта Райли, который работал в Беларуси с августа 2016 года.

Дженифер Мур — карьерный дипломат. Перед приездом в Минск занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепартамента США, которое отвечает за отношения с Турцией, Грецией и Кипром. У нее богатый опыт работы по европейской тематике, и на протяжении большей части своей карьеры Мур специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в сфере безопасности. Она также работала заместителем директора управления Государственного департамента по миротворческой деятельности, санкциям и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах посольств США в Анкаре, Сараеве, Багдаде и Джакарте.

Кроме этого, Мур была дежурным сотрудником оперативного центра Госдепартамента и ассистентом помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам.

Дипломат неоднократно получала высшие почетные награды Госдепартамента. Изучала русский, турецкий, сербскохорватский, албанский и индонезийский языки.

В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение Соединенными Штатами санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. Тогда же Беларусь покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был сильно сокращен.

Новый посол в Беларуси не назначен до сих пор — диппредставительством в Минске руководят временные поверенные. Посольством Беларуси в США также руководит временный поверенный.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 августа встретился с временным поверенным в делах США Дженифер Мур. Как сообщает пресс-служба...
 
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