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Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
30.08.2018 11:15 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня по инициативе российской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств продолжили обсуждение актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества и графика предстоящих контактов. В частности, Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководства правительств, договоренность о которой была достигнута на прошлой неделе в Сочи.
Как планируется, в переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов. Предварительной датой этой встречи главами государств обозначено 21 сентября.-0-
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня по...
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