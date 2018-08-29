Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.



"Я прекрасно понимаю, что такое посол и что он все равно является человеком относительно несвободным: он представляет точку зрения руководства страны, прежде всего Президента. Тем не менее как русский человек, как человек, который немало прожил в той единой стране, Александр Александрович всегда видел Беларусь не как чужую. Мне это очень нравилось, и я это очень ценю", - подчеркнул Александр Лукашенко.



"Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Думаю, наши позиции тут совпадают. Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного дерева - россияне и белорусы. И никуда от этого не деться, как бы кто-то не умудрялся", - отметил Александр Лукашенко.



Он констатировал, что у Беларуси и России есть различные интересы, но они никогда не противоречили друг другу. "Я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси - Россия, точно так, как для России Беларусь, несмотря на разницу в величине - это не имеет в данном случае никакого значения", - заявил глава государства.



Президент поблагодарил российского дипломата за его работу в Беларуси и принимаемые усилия по укреплению двусторонних отношений между странами. "Ваша работа здесь останется в истории значимым событием. Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков - посол Российской Федерации в Беларуси. Если будет так, я буду только доволен", - резюмировал Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Александр Лукашенко Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Александром Суриковым...