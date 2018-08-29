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Лукашенко: Дай бог, чтобы послы, которые будут здесь работать, смогли повторить то, что сделал посол Суриков

30.08.2018 12:44 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 30 августа. Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу, заявил Александр Лукашенко 30 августа на встрече с послом РФ Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

"Я прекрасно понимаю, что такое посол, и что он все равно является человеком относительно несвободным: он представляет точку зрения руководства страны, прежде всего президента, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Тем не менее, как русский человек, как человек, который немало прожил в той единой стране, Александр Александрович [Суриков] всегда видел Беларусь не как чужую. Мне это очень нравилось, и я это очень ценю".

"Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах, — добавил Лукашенко. — Думаю, наши позиции тут совпадают. Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного дерева — россияне и белорусы. И никуда от этого не деться, как бы кто-то ни умудрялся".

Официальный лидер подчеркнул, что интересы Беларуси и России никогда не противоречили друг другу. "Я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси — Россия, точно так, как для России Беларусь, несмотря на разницу в величине, — это не имеет в данном случае никакого значения", — сказал он.

Лукашенко поблагодарил Сурикова за его работу в Беларуси в должности посла РФ и принимаемые усилия по укреплению двусторонних отношений. "Ваша работа здесь останется в истории значимым событием. Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков — посол Российской Федерации в Беларуси. Если будет так, я буду только доволен", — заявил глава государства.

77-летний Александр Суриков проработал на должности посла в Беларуси 12 лет.

24 августа этого года Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича — бывшего полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич также назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

С ноября 2002 года по февраль 2003-го член партии "Единая Россия" Михаил Бабич был председателем правительства Чеченской Республики.

"Мы готовы работать с любым представителем Российской Федерации", — заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывки которого были показаны 25 августа.

Лукашенко также сообщил, что обсуждал с Путиным кандидатуру Бабича. "Я, правда, не говорил об этом в средствах массовой информации широко. Мы это обсуждали месяца полтора-два назад, когда появилась идея у президента России назначить сюда посла в связи с истечением срока Александра Сурикова. И он мне позвонил и задал вопрос, буду ли я возражать. Я сказал: господь с тобою. По-дружески задал вопрос: "Ты знаешь Бабича, ты его рекомендуешь?" Он ответил: "Да, я тебе рекомендую. Это нормальный человек, который будет способствовать нормализации и углублению наших отношений", — рассказал Лукашенко.

Все рассуждения, что Бабича назначили, чтобы "чуть ли не под контроль Беларусь взять, что Лукашенко будет кто-то управлять, — это глупость несусветная", добавил он.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу, заявил Александр Лукашенко 30 августа на встрече с послом РФ Александром Суриковым...
 
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Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Александр Лукашенко
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