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Замглавы МИД Кравченко обсудил с финскими депутатами взаимодействие Беларуси и Финляндии

30.08.2018 19:34 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 30 августа. 30 августа в Минске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с депутатами парламента Финляндии — членами группы дружбы с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

"Собеседники констатировали прагматичный и взаимоуважительный характер белорусско-финляндского диалога, позволяющий выстраивать конструктивные отношения во всех сферах сотрудничества на перспективу", — отмечается в сообщении.

Особое внимание уделено взаимодействию Беларуси и Финляндии в Европейском регионе, ориентированному на укрепление международной безопасности и стабильности, а также на выстраивание диалога между региональными и субрегиональными объединениями и союзами, включая ЕС и ЕАЭС.

Кравченко отметил особую роль парламентариев в укреплении и развитии диалога не только в двустороннем формате, но и в рамках европейских парламентских структур.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. 30 августа в Минске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с депутатами парламента Финляндии — членами группы...
 
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