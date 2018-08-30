Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне

Цуй Цимин и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

31 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 30 августа встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече собеседники обсудили подготовку к двусторонним визитам на высоком уровне и совместные мероприятия Министерства иностранных дел Беларуси и посольства КНР в Минске. Заместитель министра выразил благодарность руководителю посольства Китая за личную инициативу организации, а также качественное и результативное проведение Академией Айбо Министерства коммерции Китая серии семинаров в Пекине и Шанхае для делегации руководства белорусских государственных учреждений.

Группа под руководством Андрея Дапкюнаса 20-29 августа посетила Пекин и Шанхай с целью участия в семинаре и изучения опыта экономического развития и современных реформ Китая. Семинар был организован Министерством коммерции КНР. В Пекине группа обсудила вопросы регулирования финансового рынка и развития финансовой системы Китая, ознакомилась с системой социального обеспечения. Состоялось также посещение Шанхайской свободной экономической зоны для исследования китайского опыта в сфере инвестиций.-0-