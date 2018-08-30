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Лукашенко назвал глупостью домыслы о назначении нового правительства "под выборы"

31.08.2018 12:19 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко назвал глупостью домыслы о назначении нового правительства "под выборы"
Александр Лукашенко

31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно "под выборы". Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет обсуждение после назначения нового правительства: "Вот, это такое техническое, оно до выборов". Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы - это новое поколение руководителей", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства,...
 
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