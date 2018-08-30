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Кадровые решения Президента

31.08.2018 13:01 — Новости Политики | БT  
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Кадровые решения затронули и министерский корпус. Так, министром энергетики назначен Виктор Каранкевич, а министром финансов - Максим Ермолович. Президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии. 

 
 
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Кадровые решения Президента касаются вертикали исполнительной власти на местах и некоторых предприятий. Традиционно Александр Лукашенко лично встречается и...
 
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