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Кадровые решения Президента
31.08.2018 13:01 — Новости Политики | БT
Кадровые решения затронули и министерский корпус. Так, министром энергетики назначен Виктор Каранкевич, а министром финансов - Максим Ермолович. Президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
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Кадровые решения Президента касаются вертикали исполнительной власти на местах и некоторых предприятий. Традиционно Александр Лукашенко лично встречается и...
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