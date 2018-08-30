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Лукашенко новым министрам: Я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали, вы — это новое поколение руководителей

31.08.2018 13:42 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Отправленные в отставку члены правительства и руководители не должны остаться не у дел, заявил Александр Лукашенко 31 августа, принимая кадровые решения.

"Они в какой-то степени, в какой-то части неплохие руководители. Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко (бывший вице-премьер. — БелаПАН.) старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва. На конкретных участках, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Ни он, ни Матюшевский (Василий Матюшевский, бывший первый вице-премьер. — БелаПАН.), никто не должен, если они не коррупционеры и не бездельники, остаться вне поля нашего внимания. Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства".

"Это касается всех. И Вовка (экс-министр промышленности Виталий Вовк. — БелаПАН.). Он же был хорошим руководителем предприятия, но где-то он не сработал. Поэтому никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел. Если у кого-то есть желание работать, "хомут" на шею мы повесим в любой момент, и пусть тащат. Советую вам таким образом подходить к вашим подчиненным", — сказал глава государства.

Он назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно до выборов. "Идет обсуждение после назначения нового правительства: вот, это такое техническое, оно до выборов. Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей", — подчеркнул Лукашенко.

"Это естественно. Должно быть обновление. Не должно быть застоя. Застой начинается в экономике, обществе с застоя в кадровой работе. Поэтому вполне естественно, что вы — нынешнее поколение руководителей — на 20-25 лет моложе. Это нормально. Ниже уже брать планку нельзя, потому что у них не хватит опыта", — отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что именно новое поколение руководителей будет сейчас и в будущем отвечать за страну. "Поэтому не надо рассматривать ни одно из назначений, произведенных мною, что это вот до выборов. Наоборот, я хочу, чтобы вы показали свой профессионализм до выборов, и чтобы люди почувствовали, что с этими людьми можно иметь дело. И если мы вместе пойдем на выборы, это уже будет плюс в мою сторону. Поэтому нет здесь цели "до выборов". "До выборов назначил, а потом будут другие…" Будут другие, если не будет результата. И если вы будете нарушать моральные принципы руководителя, которые в нашем обществе никогда не будут приемлемы", — сказал глава государства.

"Вы должны быть абсолютно справедливы. Белорусы никогда не потерпят несправедливости, это глубочайшая черта славянского народа, а тем более белорусов", — сказал Лукашенко, обращаясь к новоназначенным министрам, руководителям райисполкомов и предприятий.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Отправленные в отставку члены правительства и руководители не должны остаться не у дел, заявил Александр Лукашенко 31 августа, принимая кадровые...
 
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