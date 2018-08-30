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Лукашенко назначил послов в Парагвае, Перу и Норвегии
31.08.2018 13:23 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 31 августа. Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Парагвае и Перу по совместительству. Соответствующее решение принял 31 августа Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик назначен послом в Норвегии по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Бондарева генеральным консулом Беларуси в Дубае (ОАЭ).
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 31 августа. Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Парагвае и Перу по совместительству. Соответствующее решение принял 31 августа Александр Лукашенко,...
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