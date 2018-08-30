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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей нескольких районов и предприятий

31.08.2018 12:42 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Александр Лукашенко 31 августа дал согласие на назначение новых руководителей нескольких районов и предприятий, сообщает пресс-служба президента.

Кандидатура Елены Алексиной, которая до настоящего времени работала в должности председателя Буда-Кошелевского районного совета депутатов, согласована на пост председателя Гомельского райисполкома.

Молодечненский райисполком возглавит Юрий Горлов, бывший председатель Столбцовского райисполкома. На должность председателя Столбцовского райисполкома согласована кандидатура зампреда этого исполкома Дениса Колесеня.

Глава государства также дал согласие на назначение председателем Быховского райисполкома Дмитрия Мартиновича, который до этого работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Климовичского райисполкома.

Леонид Засемчук, занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис" города Могилева, возглавит Климовичский райисполком. Кандидатура Александра Рогожника согласована на должность генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", Ирины Зарембовской — директора ОАО "Брестский электроламповый завод".
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 31 августа. Александр Лукашенко 31 августа дал согласие на назначение новых руководителей нескольких районов и предприятий, сообщает пресс-служба президента....
 
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