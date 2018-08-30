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Лукашенко: Я никогда не назначаю людей по личной преданности

31.08.2018 14:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. "Я никогда не назначаю людей по личной преданности", — заявил  Александр Лукашенко 31 августа во время принятия кадровых решений.

"За этим столом я вас вообще редко видел. Но если человек дает результат, если у него мозги на месте, он дисциплинированный исполнитель, если исполняет свои функции, почему его не назначить? Вот единственная причина — профессионализм, любовь к народу, болезнь за то, чтобы государство развивалось и процветало, чтобы мы больше никогда не были под плеткой. И это зависит от нас. И не надо ничего там выгадывать и искать какие-то подводные течения. Никто мною не управляет, когда я назначаю кадры. Я выслушиваю порой тысячи вариантов, десятки и сотни — это точно, и решаю сам", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Касаясь назначения нового министра финансов, президент отметил, что предыдущий руководитель ведомства Владимир Амарин является хорошим специалистом. "Мы виноваты сами, что, не разобравшись, бросили его в это пекло, учитывая его отдельные черты характера. Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста", — заявил он.

По словам главы государства, новый министр Максим Ермолович "тоже не случайный человек в Министерстве финансов", поскольку в свое время вместе с Амариным уже претендовал на должность министра.

"Для меня вы были практически равновелики, я даже прежде предпочитал твою кандидатуру. Но слишком много было рекомендующих и ратующих за Амарина. И к этому, кстати, надо вернуться — чтобы отвечали за свои рекомендации. Но, учитывая, что я меньше знал, чем те, кто рекомендовали и Амарина, и Ермоловича, я согласился назначить на должность Амарина. Если уж откровенно говорить, как это было. Но для себя я сделал вывод: коль человек хороший финансист, опытный работник, знающий иностранные языки, разговаривающий в мире на одном и том же языке с финансистами, я решил посмотреть, пропадет или нет. Не пропал. Пришло время — решаем вопрос о назначении", — добавил Лукашенко.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. "Я никогда не назначаю людей по личной преданности", — заявил  Александр Лукашенко 31 августа во время принятия кадровых решений. "За этим столом я...
 
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