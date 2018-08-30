Президент заверил, что никогда не назначает чиновников по личной преданности

В кадровую пятницу 31 августа президент рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.

Обращаясь к назначенному сегодня министром финансов Максиму Ермоловичу, Александр Лукашенко отметил, что осуществляет назначения исходя из результатов, которые дает работа чиновников.

«Я никогда не назначаю людей по личной преданности. За этим столом я вас вообще редко видел. Но если человек дает результат, если у него мозги на месте, он дисциплинированный исполнитель, если исполняет свои функции, почему его не назначить? Вот единственная причина - профессионализм, любовь к народу, болезнь за то, чтобы государство развивалось и процветало, чтобы мы больше никогда не были под плеткой. И это зависит от нас. И не надо ничего там выгадывать и искать какие-то подводные течения. Никто мною не управляет, когда я назначаю кадры. Я выслушиваю порой тысячи вариантов, десятки и сотни - это точно, и решаю сам», - отметил Лукашенко.

Президент также отметил, что назначая в свое время на пост министра финансов Владимира Амарина, он рассматривал и кандидатуру Максима Ермоловича, но отдал предпочтение первому, так как «слишком много было рекомендующих и ратующих за Амарина».

Новому министру сообщили, что в финансовой сфере накопилось достаточно вопросов, которые необходимо решать: искать деньги на внешних рынках и решать вопросы сотрудничества с разными странами.

Отметим, что Владимира Амарина на пост министра финансов назначили в ноябре 2014 года.

Фото: пресс-служба президента