ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент заверил, что никогда не назначает чиновников по личной преданности

31.08.2018 16:30 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В кадровую пятницу 31 августа президент рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.

Обращаясь к назначенному сегодня министром финансов Максиму Ермоловичу, Александр Лукашенко отметил, что осуществляет назначения исходя из результатов, которые дает работа чиновников.

«Я никогда не назначаю людей по личной преданности. За этим столом я вас вообще редко видел. Но если человек дает результат, если у него мозги на месте, он дисциплинированный исполнитель, если исполняет свои функции, почему его не назначить? Вот единственная причина - профессионализм, любовь к народу, болезнь за то, чтобы государство развивалось и процветало, чтобы мы больше никогда не были под плеткой. И это зависит от нас. И не надо ничего там выгадывать и искать какие-то подводные течения. Никто мною не управляет, когда я назначаю кадры. Я выслушиваю порой тысячи вариантов, десятки и сотни - это точно, и решаю сам», - отметил Лукашенко.

Президент также отметил, что назначая в свое время на пост министра финансов Владимира Амарина, он рассматривал и кандидатуру Максима Ермоловича, но отдал предпочтение первому, так как «слишком много было рекомендующих и ратующих за Амарина».

Новому министру сообщили, что в финансовой сфере накопилось достаточно вопросов, которые необходимо решать: искать деньги на внешних рынках и решать вопросы сотрудничества с разными странами.

Отметим, что Владимира Амарина на пост министра финансов назначили в ноябре 2014 года.

Фото: пресс-служба президента

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В кадровую пятницу 31 августа президент рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Дисциплина и результат — это факторы нашей независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика