|
Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм
31.08.2018 21:30 — Новости Политики | БT
Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти, а также дипломатических работников. Принимая решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм. Сегодняшний кадровый день - продолжение обновления руководящего состава. Ведь именно новому поколению руководителей отвечать за страну в будущем. При этом Президент четко обозначает: времени на раскачку нет - только вперед. Достижение необходимых результатов - фактор нашей независимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм
Президент Беларуси сегодня принял ряд кадровых решений. Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)