В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм Президент Беларуси сегодня принял ряд кадровых решений. Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных...

Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти, а также дипломатических работников. Принимая решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм. Сегодняшний кадровый день - продолжение обновления руководящего состава. Ведь именно новому поколению руководителей отвечать за страну в будущем. При этом Президент четко обозначает: времени на раскачку нет - только вперед. Достижение необходимых результатов - фактор нашей независимости.