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Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм

31.08.2018 21:30 — Новости Политики | БT  
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Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти, а также дипломатических работников. Принимая решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм. Сегодняшний кадровый день - продолжение обновления руководящего состава. Ведь именно новому поколению руководителей отвечать за страну в будущем. При этом Президент четко обозначает: времени на раскачку нет - только вперед. Достижение необходимых результатов - фактор нашей независимости.
 
 
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Президент Беларуси сегодня принял ряд кадровых решений. Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных...
 
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